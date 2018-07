TRÉNINK: Namáhavé hrátky s rychlostí, to je Speed Switch!

Další trénink, s nímž bychom vás rádi seznámili, je zaměřený na rychlost. Hodí se spíše pro pokročilejší běžce, kteří už mají něco za sebou. Začátečníci by měli nejprve budovat vytrvalostní základy, to znamená běhat pomalu a dlouho. Pokud už vytrvalostní začátky máte úspěšně za sebou, můžete se pustit i do rychlosti. Trénink je namáhavý i na psychiku, buďte připraveni!

Speed Switch, něco jako „Rychlostní přepínač" vyžaduje vaši plnou koncentraci. Budeme si pohrávat s rychlostí, ale ne po způsobu skandinávského fartleku. Samozřejmostí by mělo být rozcvičení a protažení. Jednotlivé části hlavní jednotky mají všechny po dvou minutách. To nejnáročnější je střídání vysoké a velmi vysoké rychlosti, které v rámci tréninku provedeme hned desetkrát za sebou, a navíc bez prokládaných meziklusů.

Hlavní sekci tréninku začínáme dvouminutovým úsekem ve vysoké rychlosti (zhruba ekvivalent vaší závodní rychlosti na půlmaraton), na nějž navazuje dvouminutový úsek ve velmi vysoké rychlosti (zhruba ekvivalent vaší závodní rychlosti na 5 000 metrů). To vše zopakujeme desetkrát. Následuje povinný výklus a uvolnění.

SPEED SWITCH 15 minut rozehřátí 2 minuty rychle (tempo půlmatonu) 2 minuty velmi rychle (tempo 5 km) OPAKUJEME 10 x 15 minut výklus, uvolnění

Rychlostní trénink není nic jednoduchého, Speed Switch pak představuje to těžší z těžšího. Kromě svého těla zocelíte i svou psychiku. Poslední úseky hlavní části tréninku se snažte jít opravdu naplno. Z tréninku se vám může vrátit jen tolik, kolik do něj dáte. Zpočátku si můžete počet opakování „switchů" trochu snížit, meziklus ale mezi jednotlivé sekce nevkládejte. Právě neustálé navazování rychlých a velmi rychlých úseků ze Speed Switche dělá to, co je: náročný trénink umožňující vám při závodech snadněji měnit taktiku, pružně reagovat na vývoj na trati.