TEST: Kšilt CompresSport Ultralight Visor ‒ zahleďte se do letních běžeckých dálav!

Neúprosné paprsky škodolibého Slunce nás běžce vedou nejednou k zamyšlení, zda se s tím dá něco dělat. Otočit vývoj naší globálně industriální společnosti by bylo titánsky nezvladatelným úkolem, a lidi beztak za nic nemůžou. Takže asi bude nejlepší obrátit svoji pozornost k individualizovaným ochranným pomůckám. Sluneční brýle už jsme tady měli, kšiltovky také. Tak co třeba samotný kšilt? Bude švýcarský Visor hodný vašeho zájmu?

Pokrývka hlavy někdy nebývá v nebývalých vedrech tou největší výhrou. Záleží na prodyšnosti. Oblastí hlavy a krku totiž člověk může ztrácet téměř polovinu svého tělesného tepla. V zimě je to vyloženě na škodu, ale v letně jarních pařácích může nepříliš vhodná čepice znesnadnit odvod přebytečného tepla. Sice nám její kšilt může zastínit oči, ale když se v ní teplo bude příliš držet, bude naše tělo muset vymyslet něco jiného, jak se ochladit. A třeba to odskáčete i nějakým tím úpalem.

Dobrou alternativu k čepicím představuje čelenka s kšiltem, nebo kšiltovka bez dýnka, chcete-li. Švýcarský specialista na sportovní kompresní doplňky protentokrát opustil lýtka a stehna a rozhodl se okupovat vaši hlavu. Vzdušné, nenasákavé materiály dobré kvality a odolnosti používané ve své další produkci k tomu samozřejmě neváhal využít.

Běžecký kšilt CompresSport Ultralight Visor - počatý ve Švýcarsku, narozen v Číně.

archiv autora

Do našich redakčních testů se tentokráte dostává odlehčená varianta klasického kšiltu. Lehoučká pomůcka nám může pomoci hned na několika úrovních. Předně ochrání naše běžecké zraky před oslněním. Obvodová čelenka pomůže s odvodem potu, takže ani v zápřahu za pořádného pařáku by nám neměla do očí stéci ani kapka. Kšilt se hodí i při letním běhu podél řek, kde s ním ‒ patřičně hluboce naraženým do čela ‒ můžete úspěšně rozrážet hejna otravného hmyzu. A v neposlední řadě nelze kšiltu upřít ani zásluhy na zabraňování oslnění od protijedoucích aut. Kšilt příslušně sklopený, výraz patřičně sveřepě nenávistný a žádný automobilista už si na vás nepřijde. Nepřítomnost dýnka prospívá termoregulaci, případně běžkyním či běžcům s dlouhými vlasy může pomoci s jejich krocením.

PLUSY odstínění bez zapaření dobrá absorpce potu nízká hmotnost jednoduchost/univerzálnost provedení množství barevných kombinací MÍNUSY kšilt by mohl být zespoda černý HMOTNOST 43 gramů CENA 660 korun

Co naopak doporučit nelze, je používání kšiltu na prudkém slunci, když jste majiteli plešatícího skalpu či vaše hlava už začíná připomínat pěkně pomazaný povrch čerstvě upečené vánočky. Anebo máte-li po ruce dostatečné množství nesmyvatelného opalovacího krému, můžete zkusit své štěstí.

Běžecký kšilt CompresSport Ultralight Visor - modrý spodek kšiltu je možná až příliš hravý.

archiv autora

Kšilt jako by zapadal do dnešní liberální doby. Je univerzální jak ve velikosti, tak pohlaví, mohou ho nosit tencí i tlustí, muži i ženy, nikoho zkrátka nediskriminuje. Jenom tedy ty připlešlé pány, ale to je stejně naše chyba. Taky jsme si tam mohli nechat něco nastřelit, že jo? Kšilt je na českém trhu dostupný hned v deseti různých barevných kombinacích, což určitě potěší ženy zvyklé ladit svůj běžecký outfit do posledního detailu barvy podrážek na terénních botách. Za „klasickou" lze ale u Visoru považovat jen kombinaci firemních barev černé, červené a bílé. Hravý byl výrobce i co se týče barev spodní strany kšiltu. U testované varianty je to nečekaně bledě modrá s tmavě modrými puntíky. Za mne osobně bych zrovna tady na hravosti mírně ubral a vybavil kšilt odspodu nejpraktičtější černou barvou, která nejvíce zabrání nežádoucím odrazům světla.