Tipy na letní pařáky ‒ Čím vším můžete bojovat s vedry?

Po určité chabé a krátké vlně jarně aprílového počasí nás už zase čekají vedra. Jak jste už pochopili z jiných příspěvků v naší rubrice, s vedry se dá bojovat různě. Někdo zaleze do těžce klimatizovaného prostředí a do podzimu nevystrčí nos. Jiný se vedra nezalekne, na množství nepohlédne a směle pokračuje v tréninku, jako by se nepařilo. Další najde nějaký kompromis a bude běhat v chladnějších částech dne nebo třeba i trochu zkrátí trénink. Hlavně posledním dvěma jmenovaným kategoriím dnes přinášíme přehled všech možných prostředků, jak lze s vysokými teplotami bojovat a neztratit běžeckou čest.