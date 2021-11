Budou padat pěsti! Nigerijská noční můra čelí další obhajobě, o titul se poperou také ženy

Nigerijská noční můra, jak se Usmanovi přezdívá, půjde do další obhajoby ve veltrové váze. Nigerijec má na svém kontě osmnáct výher, jeho jediná porážka mezi profesionály přišla již v roce 2013. Naposledy zápasil v dubnu letošního roku, kdy se mu povedlo v odvetném zápase proti Jorgemu Masvidalovi soupeře knockoutovat.

Nyní na Nigerijce čeká další odveta, tentokrát proti Colbymu Covingtonovi, který v prvním zápase prohrál v koncovce pátého kola na TKO. Odvetný duel tak přijde po necelých dvou letech.

„Usman se bál vzít odvetu, protože věděl, jak blízko byl k prohře v prvním zápase, proto to tak dlouho odkládal. Nebudu zbabělec jako Usman a neuteču z odvetného zápasu. Když jsme spolu poprvé zápasili, byly tam nedokončené záležitosti. Lidé, fanoušci, sami viděli, jak blízko byl k prohře. Odvetu bylo potřeba udělat hned, ale on to odmítl," nechal se slyšet Covington.

K odvetnému zápasu se pochopitelně vyjádřil také současný šampion veltrové váhy Kamaru Usman.

„Jdeme do odvetného zápasu a očekávám nejtvrdšího Colbyho, jaký kdy byl. V boji s chlapem jako je Colby můžete očekávat hodně vzájemného respektu, protože jsme spolu sdíleli oktagon téměř pětadvacet minut. Vím, že mě respektuje. Je to pro mě skvělý soupeř, je velmi tvrdý a i já mám k němu respekt. Moudrost, kterou jsem získal v posledním roce, ale trumfuje všechno, co dokázal," řekl Usman na adresu soupeře.

Mezi oběma zápasníky to začalo vřít během staredownu. Usman totiž do svého soupeře strčil a zápas by tak mohl mít o to větší grády.

Na turnaji UFC 268 uvidíme i titulový zápas v ženské slámové divizi. Současnou šampionku Rose Namajunasovou se pokusí z trůnu sesadit Čang Wej-li.

Ta v prvním souboji padla již po 78 vteřinách boje na KO. Namajunasové se totiž povedlo dobře mířeným kopem zamířit přesně na bradu. Čínská zápasnice si tak bude chtít vzít opasek zpět, k čemuž jí pomáhá také nový trenérský tým, ve kterém působí i bývalý šampion Henry Cejudo.

Divákům se předvede také čtyřicetiletý Frankie Edgar. Ten se v kleci představí podruhé během jednoho kalendářního roku. Na první souboj by ale určitě rád zapomněl. V duelu proti Corymu Sandhagenovi čelil hned po 28 vteřinách naskočenému kolenu, což znamenalo konečnou. Jeho soupeřem nyní bude o dvanáct let mladší Marlon Vera.

Zajímavé bude sledovat i zápas v lehké váze mezi Justinem Gaethjem a Michaelem Chandlerem. Prvně jmenovaný půjde poprvé zpět do klece od porážky proti Khabibu Nurmagomedovovi. Také Chandler však v posledním duelu prohrál a nabízí se otázka, kdo ze soupeřů se pokusí nastartovat novou vítěznou sérii.