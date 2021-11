Elitní zápasník na prahu velké změny. Teď je správný čas to udělat, troufá si

Brazilský veterán se s MMA Ligou mistrů rozloučil se čtyřmi prohrami v řadě, nicméně se jednalo o nesmírně složité soupeře. Éru porážek nastartoval současný šampion těžké váhy Francis Ngannou, po kterém následoval Curtis Blaydes, Jairzinho Rozenstruik a Ciryl Gane.

Dos Santos si navíc v nedávném rozhovoru postěžoval na komunikaci s UFC, které ho úmyslně tlačilo do takto složitých zápasů.

„UFC mi nařizovalo, abych kývl na zápasy s Rozenstruikem i Ganem, jinak že mě prý vyhodí," vysvětlil Brazilec. Dos Santos navíc v březnu letošního roku sám na Instagramu oznámil, že se s UFC loučí.

"Děkuji za skvělých 12 let. Bojoval jsem s těmi nejlepšími bojovníky, abych mohl zápasit o mistrovský pas. Bylo pro mě velkou ctí být šampionem a bránit svůj titul. Teď si trochu odpočinu, ale jsem natěšený na budoucnost."

Po zápasení v kleci to pro změnu zkoušel v profesionálním wrestlingu, nyní ho však čeká další změna. Chystá se do boxerského světa.

„Box jsem trénoval každý den, jiu-jitsu jen třikrát týdně. Považuji za se boxera. Teď chci otestovat své schopnosti v profesionálním boxerském zápase. Pro mě to byl vždycky velký sen postavit se do ringu. Měl jsem ale úspěšnou kariéru, nicméně teď je správný čas to udělat," nechal se slyšet v rozhovoru pro Sky Sports.

Dos Santos navíc neskrývá své ambice. Postupně by se totiž chtěl propracovat k zápasům s těmi nejlepšími.

Júnior Dos Santos naposledy zápasil s Cirylem Ganem.

Jeff Bottari/Zuffa LLC

„Chci si vybudovat cestu k titulu. Proto mě láká zápasit s kluky jako například Anthony Joshua, Deontay Wilder nebo Tyson Fury. Pokud je něco, co pro to musím udělat, tak to udělám. Do konce příštího roku bych chtěl mít za sebou několik zápasů. Chci se rozvíjet jako boxer, takže neplánujeme jen pár zápasů proti youtuberům. Naopak se chceme dostat na špičku těžké váhy a zápasit o tituly," pokračoval sedmatřicetiletý zápasník.

Přechod z MMA do světa boxu je nesmírně složitý. V minulosti se o to například pokoušel Anderson Silva, kterému se povedlo porazit i veterána Julia Chaveze Juniora.

„V té době jsem Andersonovi fandil. Tehdy jsem ale nesnil o tom, že by i ze mě mohl být boxer. Lidé říkají, že kluci z MMA nemohou v boxu zápasit na nejvyšší úrovni, ale to není pravda. Anderson byl toho skvělým příkladem. Chci jít stejným směrem a napodobit ho."

V poslední době se navíc rozmohl trend v podobě zápasů s boxerskými legendami, do kterého se zapojil například Floyd Mayweather. Nyní se hodně mluví i o návratu Mika Tysona.

„Pokud by byly ve hře exhibiční zápasy, například proti Miku Tysonovi, rozhodně bych nebyl proti. Byla by to jedinečná příležitost a nenechal bych si to ujít. Ale nechci zápasit jen pro peníze. Všechno, co v životě dělám, dělám proto, abych byl nejlepší," dodal Dos Santos.