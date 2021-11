Procházka opět terčem! Useknu ti tu ošklivou českou vlajku z hlavy, hrozí mu rival

Klid zbraní vydržel jen několik dní a vyhrocená situace se opakuje. Rakouský zápasník Aleksandar Rakic se znovu pustil do Jiřího Procházky, ani tentokrát nezůstala pozadu ostřejší slova vztahující se i na českou vlajku, jejíž barvy zdobí nový účes tuzemského bojovníka MMA. Pozadu s reakcí nezůstal ani sám Procházka, který si to nenechal líbit.

„Pokud on má zápasit o titul, tak proč mi UFC před dvěma dny nabídla s ním zápasit o to, kdo bude vyzyvatel číslo 1. Samurajská sra..., já jsem ten, kdo odmítá zápasit? Myslím, že ne. Přijde čas, kdy mu useknu tu ošklivou českou vlajku z hlavy. Miluju Česko a vaše lidi, pivo, historii...jen se mi nelíbí váš falešný samuraj," znělo na Twitteru Rakice.

Tentokráte se odpověď z úst českého zápasníka dostavila poměrně rychle. Procházka byl totiž hostem v podcastu MMA Hour.

I love Czechia and your people, beer, history...

I just don't like your fake Samurai. https://t.co/ZbEVax77iP — Aleksandar Rakic (@rakic_ufc) November 3, 2021

„Jsem z toho trochu zklamaný. Můj trenér mi ten vzkaz před chvílí ukazoval. Chlape, tohle je tak neuctivé. Ta informace, že mu UFC nabídlo zápas se mnou, není pravdivá. Co vím, tak to není pravda. Potvrdil mi to můj manažer, který jedná s UFC. To, co (Rakic) píše, není pravda. Ukazuje to, že je to jen lhář," reagoval Procházka.

"He's showing he is not a warrior. He is just trash."@jiri_bjp responded after @arielhelwani read him a recent tweet by Aleksandar Rakic 🗣 #TheMMAHour



▶️ https://t.co/V44TmZhflF pic.twitter.com/EsX3glbNwF — MMAFighting.com (@MMAFighting) November 3, 2021

„Co se týče té narážky na vlajku, tak jsem s tím v pohodě, protože to není útok na mě. Ukazuje to jen, že není válečník, ale odpad. Jen tak pro zajímavost, srbská vlajka má stejné barvy, jako má naše česká," poukázal Procházka na původ Rakicovy rodiny. "Ale to je jedno. Chci bojovat s opravdovými válečníky. Tohle je jen odpad," dodal.

Spor mezi oběma zápasníky tak pokračuje. Rakic si stále pokouší vydupat vzájemný zápas, nicméně Procházka již před nějakým časem nastínil, že jeho cílem je přímá cesta k titulu.