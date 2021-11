Nový král OKTAGONU? Po prvním selhání je připraven předvést životní výkon

„Cítím se skvěle, zrovna (včera večer) jsme na cestě do Pardubic. Mám dobrou váhu, která se aktuálně pohybuje kolem 64 kilogramů. Jak po fyzické, tak i po psychické stránce se cítím velice dobře a na zápas se těším. Byl bych rád, kdybych dokázal předvést životní výkon," nechal se slyšet Macek.

Ten by v zápase mohl být výhodu. O opasek pro šampiona bantamové váhy již jednou zápasil, bylo tomu tak před dvěma lety proti Tomáši Deákovi, který však zvítězil na body.

Překvapivá taktika v kleci. Filip Macek zkusil v Bratislavě na Tomáše Deáka fintu.

O2 TV Sport, OKTAGON MMA

„Už jsem to jednou zažil a doufám, že jsem připravenější než předtím. Tenhle zápas bude určitě odlišný, už jen kvůli tomu, že to bude s cizincem. Mám typově jiného soupeře, než kterým byl Deák. Je to psychicky i lepší, že je to zahraniční soupeř. Snad fanoušci nejsou až tak rozdělený na dvě půlky, i když asi jo," reagoval český zápasník.

Soupeřem v titulové bitvě bude Jonas Magard, přezdívaný žralok. Dánský zápasník má aktuálně na svém kontě dvanáct výher, přičemž hned sedmkrát se jednalo o submisi.

„Je to bezesporu výborný zápasník, který je dobrý po všech stránkách. Myslím tím box i zem. Těžko se před zápasem hledají jeho slabé stránky. Ty se dozvím až během zápasu."

Macek tak bude útočit na pátou výhru v řadě. Tu poslední si připsal v souboji s Italem Lucou Iovinem, který svým výkonem překvapil a nebyl daleko od výhry. Český zápasník však v polovině třetího kola sáhl po arm-baru a bylo vymalováno.

„Když se na ten zápas zpětně podívám, tak soupeř byl lepší, než jsem si myslel. Myslel jsem si, že ho porazím už v prvním kole, ale táhlo se to až do třetího. Od té doby jsem zapracoval na nějakých věcech, například v postoji, kde jsem nebyl tak důrazný. Magard ale bude určitě těžší soupeř, protože je komplexnější, žebříčkově lépe umístěný a výkonnost bude mít určitě daleko lepší."

Podle předzápasových kurzů jsou na tom oba zápasníci podobně, favorizovanější je však právě Macek.

"Podle mě je to v našem zápase 50 na 50. Občas mi někdo pošle, že na mě vsadil peníze, ale to nemám moc rád. To není moje věc, ale jeho. Stejně, když vyhraje, tak mi nic nepošle," dodal s úsměvem.