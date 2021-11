Životní výzva! Slovenský šampion chce psát historii. V případě úspěchu touží i po Vémolovi

„Super, že to dopadlo. Těším se. Nemyslel jsem si, že zápas bude takhle rychle. Ve velterové váze jsou větší kluci než já, navíc je na přípravu málo času. Mám i trochu obavy, ale bude to výzva a já budu přípravený," reagoval Buchinger pro server šport.sk.

Buki, jak se Buchingerovi přezdívá, tak půjde během jediného kalendářního roku do třetího titulového zápasu. Nejprve uspěl v pérové váze, poté si odnesl titul v lehké váze. Nyní ho však čeká velterová váha, což se může zdát jako příliš velké sousto.

„Jestli to David dokáže využít, tak bude mít obrovskou výhodu. Ve veltru nemám co ztratit. Ale to neznamená, že nejdu vyhrát, a že prohra se mnou bude pro Kozmu ostuda. Jsem techničtější a zkušenější, on je těžší. Je to 50 na 50. Ještě jsem ale nezkoušel zápasit s takovou váhou. Když trénuju s Véghem, Krištofičem nebo Čepem, tak cítím rozdíl. Ale nebojte se. Buki něco vymyslí," dodává s úsměvem.

Buchinger se tak může zapsat do historie. Může se stát historicky prvním zápasníkem, který by získal tři tituly.

„Ukrojil jsem si pořádné sousto. Mám dva tituly a půjdu si pro třetí. Kdo si to po mně dovolí? Zkrátka jsem do toho musel jít. Když prohraju, nic to neznamená. Když vyhraju, bude to brutální."

Jeho soupeřem bude již zmiňovaný Kozma. Rodák z Karviné v organizaci OKTAGON MMA ještě neprohrál a hned třikrát obhájil pás velterové váhy.

„Je to komplexní zápasník, má brutální kondičku. Ale nemá takové skalpy, jako já. Před pár lety byl u nás v Gabčíkově na soustředění, kde jsme spolu trénovali. Je to velmi dobrý kluk a vnímám ho pozitivně, kamarádsky. Jsem techničtější a moje predikce je, že ho chytím na nějaké škrcení. Pravda je, že ho asi neknokautuju. Ale musím si dát pozor, aby netrefil on mě."

Pakliže by Buchinger skutečně zvítězil, měl by na svém kontě hned tři pásy. Rozhodně se tedy nabízí otázka, zda by se nepokusil i o čtvrtý, a sice ve střední váze, kterou zastupuje také bývalý šampion Karlos Vémola.

„Nechci předbíhat, ale když se mi povede získat třetí pás, určitě budu chtít zabojovat i o čtvrtý. Ale jen proti Vémolovi, nikomu jinému. Jestli už opravdu nebude zápasit, tak do střední váhy nepůjdu," nechal se slyšet Buchinger.

Již pětatřicetiletý zápasník před lety dostal nabídku i od slavné UFC, kterou ovšem odmítl. Místo toho zamířil jiným směrem, a sice do ruské M-1 Global.

„Kdybych znovu dostal nabídku, tak bych ji přijal. Nevidím to ale reálně. Může přijít v případě, když by se mi v pérové váze povedlo obhájit titul proti silnému soupeři a posune mě to ve světovém žebříčku. Protože, když přijde nabídka z UFC, tak jedině do 66-ky. Ale nevážu se na to. Kdyby ano, tak neskáču mezi váhami," dodal populární Buki pro server šport.sk.