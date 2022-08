Maraton na ME vyhráli Lisowská a Ringer, Helcelet je v desetiboji šestý

"Na trati jsem se s realizačním týmem nebyla schopná sesynchronizovat. Když jsem je potřebovala poprvé na druhé občerstvovačce v prvním kole, tak jsem je vůbec neuviděla, protože se mi tam neukázali, a to jsem tam vyběhla jako úplně první ze všech závodnic. Bohužel jsem pití nedostala. Na druhém kole mi to pustili předtím, než jsem to stihla vzít, takže jsem běžela skoro bez iontových a cukerných občerstvování. Běžela jsem jen na vodu, na kterou se maraton běhat nedá. Takže jsem to někdy ve třetím kole zabalila, že na to kašlu, protože už to nemělo cenu. Pak jsem se velice naštvala, vzala jsem si od nich aspoň pití, vodu a běžela jsem znovu," vykládala v cíli.