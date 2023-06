Na atletické Zlaté tretře bude závodit pět světových rekordmanů i česká elita

Tváří letošní Zlaté tretry je olympijský vítěz, mistr světa a světový rekordman ve skoku o tyči Duplantis. Před dvěma lety v chladném počasí vyhrál výkonem 590 centimetrů a odolal mu i rekord mítinku Američana Sama Kendrickse (593). Pořadatelé si od něj slibují první šestimetrový skok na Městském stadionu ve Vítkovicích. "Myslím, že si tenhle stadion šestimetrový skok zaslouží," řekl Duplantis na dnešní tiskové konferenci.

Sektor je tentokrát jinde, než byl v roce 2021. "Myslím, že je to lepší z hlediska větru. Pro nás je to hodně důležité, je to lepší pro vysoké výšky," ocenil Duplantis. Utká se mimo jiné s Filipíncem Ernestem Johnem Obienou, který už v této sezoně zdolal šest metrů. Šestimetrovým skokanem je také Polák Piotr Lisek.

Duplantisovým letošním venkovním maximem je 611 cm z Hengela. Pod širým nebem zatím startoval jen třikrát. "Chci mít volnější program, když je mistrovství světa. Hodně si vybírám. Když jedu na mítink, tak je to proto, že je to pro mě dobrý závod, kde můžu skákat vysoko," vysvětlil.

Třetím startem v sezoně bude Zlatá tretra pro hvězdného koulaře Ryana Crousera. Američan v Ostravě odstartuje evropskou šňůru přesně měsíc po té, co v Los Angeles posunul vlastní světový rekord na 23,56 metru. Pomohla mu k tomu i nová technika, do otočky přidal ještě jeden krok. "Los Angeles pro mě bylo příjemné překvapení," uvedl. Po rekordu se zavřel do posilovny. "Hodně jsem trénoval, moje síla se zvětšila, nabral jsem. Hodil jsem v tréninku dál, než jsem hodil před LA, to je dobré znamení," líčil dvojnásobný olympijský šampion. Rád by minimálně atakoval vlastní tři roky starý rekord mítinku, který má hodnotu 22,43 metru.

Vedle současného krále disciplíny budou v koulařském sektoru závodit mimo jiné Novozélanďan Tom Walsh nebo český rekordman Staněk, jehož čeká reparát po nevydařené nedělní soutěži na ME atletických družstev. "Budu si tu chtít spravit náladu. Určitě chci navázat na začátek sezony, daleko za 21 metrů, a když budou dobré podmínky, uvidíme, co se může stát. Startovka bude nabitá, takže o motivaci nebude nouze," prohlásil.

Největší českou hvězdou bude stříbrný olympijský medailista Vadlejch, který dostal pro ME družstev volno. "Cítím se parádně. To se letos cítím už od začátku sezony. Po iks letech se naskytla skulinka před Tretrou, že jsem bezprostředně před ní nezávodil, tak teď se na ni ještě víc těším," řekl. Rád by napodobil svého trenéra Jana Železného a atakoval devadesátimetrovou hranici.

Sledovaný bude i ženský oštěp, kde se na chvíli vrátí do sektoru světová rekordmanka Špotáková. "Bylo pro mě překvapení, že chce závodit na Tretře, ale jsme rádi, že ji tu budeme mít. Ten rok po té, kdy ukončíte kariéru, to tam ještě trochu je, ta technika ani fyzično se neztratí. Uvidíme, jak na tom Bára bude," řekl ředitel mítinku Železný.

Na krátkých překážkách se utkají světová rekordmanka Tobi Amusanová z Nigérie a letos neporažená olympijská šampionka Jasmine Camachová-Quinnová. Čerstvý světový rekordman na 3000 metrů překážek Lamecha Girma z Etiopie poběží patnáctistovku.