Vadlejch by rád na Zlaté tretře napodobil Železného a také zde hodil za 90 metrů

Vadlejch v této sezoně vyhrál čtyři z pěti závodů, na kterých startoval. Jen při Diamantové lize v Dauhá ho o čtyři centimetry porazil olympijský vítěz Níradž Čopra. "Myslím, že mám parádní sérii, tak chci ukázat fanouškům, co umím," uvedl aktuálně nejlepší český atlet.

V letošních světových tabulkách mu patří tři ze čtyř nejlepších výkonů, vede je hodem 89,51 metru z mítinku v Turku. "Kouká se mi na to velice pěkně. Je to každopádně nejlepší vstup do sezony. I když loni jsem měl v tuto dobu přes 90 metrů, ale bylo to v ideálních větrných podmínkách, to nějaké metry přidá," uvedl majitel řady medailí z atletických šampionátů.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Oštěpař Jakub Vadlejch v akci.

Vždycky se chce před domácím publikem předvést. "Zlatá tretra je největší český mítink, člověk je nejvíc vidět. Kdybych tu hodil přes 90 metrů, byl bych druhým Čechem po trenérovi. To je pro mě obrovská výzva," zasnil se. Železný drží od roku 1996 rekord mítinku výkonem 94,64 metru.

Na Zlatou tretru přijel Vadlejch odpočatý, protože nebyl o víkendu na mistrovství Evropy družstev. Počínání českého týmu, který skončil v první divizi devátý, sledoval na dálku. "Jsem hrozně rád, jak to dopadlo. I za starých podmínek bychom zůstali v první lize, což je parádní výsledek. Je tam spousta mladých tváří, které budou sbírat v budoucnu body," řekl.

Vyhlíží chvíli, kdy mu oštěp zase uletí za 90 metrů. "Chtěl bych tuto metu přehodit co nejdříve. Jde o to najít ten ideální den, kdy se to sejde. Na každém závodě trošku chybělo. Věřím, že přijde chvíle, kdy to chybět nebude," uvedl oštěpař s osobním rekordem 90,88. "Hledám, jak se posunout dál. Chytit závod jako Johannes Vetter, který v roce 2017 házel kolem 89 metrů a pak v Lucernu hodil zničehonic 94 a půl. Věřím, že se něco takového může stát," řekl Vadlejch.

Věří mu i trenér Železný. "Parametry má Kuba o hodně lepší než v loňském roce, takže záleží, jak se sejdou podmínky. Myslím, že má na to hodit podstatně dál než loni," řekl.

Největším Vadlejchovým soupeřem by měl být v úterý dvojnásobný mistr světa Anderson Peters. "Řekl bych, že se letošní sezonu trochu hledá technicky. Loni házel 90 metrů, letos má nejlepší výkon 85. Času do mistrovství světa je spousta a on bude mít šanci formu najít a předvést, co v něm je. Myslím si, že ho hodně žene vyhrát potřetí za sebou, a my mu to budeme chtít překazit," řekl na adresu oštěpaře z Grenady.