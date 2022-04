Zlatá tretra oznámila prvního hvězdného účastníka

Tamberi je několik let výraznou postavou světové výšky a loni se společně s Mutazem Issou Baršimem z Kataru postarali o jeden z největších příběhů olympijských her v Tokiu. Odmítli rozeskakování a podělili se o zlatou medaili. Na březnovém halovém mistrovství světa v Bělehradě získal Ital bronz, i když se speciálně nepřipravoval.

Na Zlaté tretře bude startovat potřetí, ale ještě nevyhrál. Jeho nejlepším umístěním bylo třetí místo v roce 2020. Tentokrát přijede do Ostravy rozzávoděný, protože před tím absolvuje mítinky Diamantové ligy v Dauhá a Birminghamu. Jeho soupeřem by měl být pátý muž olympijského závodu Brandon Starc z Austrálie nebo další olympijský finalista Brit Tom Gale. Z českých reprezentantů se do Ostravy chystají mistr Evropy do 23 let Jan Štefela i národní šampion Marek Bahník.