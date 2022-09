BASKET ONLINE: Paráda! Češi vedou v poločase nad Nizozemskem o 23 bodů

Češi doufají, že je na zbývající boje o čtyři postupové pozice do osmifinále naladí vyhraný druhý poločas (43:38) sobotního duelu s favorizovanými Srby. Zápas s Nizozemci začal v O2 areně v 17:30, v úterý budou Češi hrát s Finskem a ve čtvrtek s Izraelem.

"Šest porážek za sebou? To ke sportu patří. Musíme to hodit za hlavu, soustředit se dál a sebevědomě se vztyčenou hlavou jít do dalšího utkání. Nic jiného nám nezbývá," uvedl křídelník Tomáš Kyzlink.