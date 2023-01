Basketbalisté Nymburka deklasovali v lize poslední Hradec Králové

Obhájci titulu vstoupili do zápasu razantně a dali prvních devět bodů. Ale brzy ztratili i dvouciferný náskok a pustili soupeře ve 13. minutě do vedení 28:27. Od té doby však bylo na hřišti jediné mužstvo. Pasáž do konce třetí desetiminutovky opanoval domácí tým v poměru 54:11 a vedl pak i o 44 bodů.