Česko - S. Makedonie 94:82 Basketbalisté zůstali ve hře o postup do semifinále předkvalifikace o OH

"Chtěl bych pogratulovat hráčům a realizačnímu týmu k práci, kterou včera odvedli. Byla skvělá po fyzické i mentální stránce. Měli jsme volný den, ale dobře jsme potrénovali a připravili se na dnešní zápas. Bylo to velmi těžké utkání. Oni neměli co ztratit a hráli mnohem lépe než v předchozích dnech. My jsme mohli přijít o všechno," řekl novinářům trenér české reprezentace Diego Ocampo.