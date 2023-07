Češky skončily ve skupině poslední

Mistrovství Evropy basketbalistek do 18 let v Konye (Turecko): Skupina D: Slovinsko - Česko 78:67 (43:40) Češky skončily ve skupině bez výhry poslední a ve středečním osmifinále se utkají s vítězem skupiny C Španělskem.

