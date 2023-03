Jsme velice šťastné, radovala se z postupu USK Wrzesiňski

"Určitě to nebylo jednoduché, ale věděla jsem, že tým mě potřebuje, protože jsme měly problém s fauly. Condeová se zranila během zápasu, Vory (Veronika Voráčková) už v minulém zápase, takže jsem věděla, že ty minuty možná přijdou. Snažila jsem se udělat co nejvíc pro tým, abych pomohla k vítězství a postupu na Final Four," řekla Wrzesiňski v rozhovoru s novináři.

Jen chvíli před jejím košem přes ni vystřelila Maite Cazorlaová a snížila na 64:69, což jí také v oddechovém čase potom vyčítala trenérka Natália Hejková. "Věděla jsem, že jsem neměla tak odstoupit. Těžkou hlavu jsme si z toho nedělala. Věděla jsem, že to v těch následujících minutách zachráním, abychom postoupily," usmívala se Wrzesiňski.

To se jí také povedlo po přihrávce Teji Oblakové, kdy zamířila přesně a naděje soupeře zase klesly na minimum. "Přihrály mi to tam a vyšlo to. Jsem ráda, že jsem to trefila a nějakou tou střelou jsme pomohla vytvořit větší náskok, který jsme si pak udržely až do konce," podotkla.

Po zdravotních potížích s lýtkem už je fit. "Musím zaklepat, že už jsem na sto procent, tak jsem ráda," podotkla a byla ráda, že nemusela celý zápas prožívat nervy z pozice náhradnice. "Pro mě je to určitě těžší to sledovat z lavičky než hrát. Když se hraje, tak člověk zapomene na nějakou tu nervozitu a stres. Byla jsem radši, že jsem ty minuty na konci hrála a nemusela jsem se stresovat na lavičce."

Stejně jako loni se tak může těšit na Final Four. "Určitě to pro nás znamená hodně, protože to byl náš cíl už před sezonou postoupit nejen do Final Four, ale dosáhnout tam na lepší výsledek než v minulém roce. Jsme velice šťastné, že se nám to podařilo," řekla s připomínkou čtvrtého místa v Istanbulu.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK Zleva Valeriane Vukosavljevicová, Maria Condeová, Brionna Jonesová, Alyssa Thomasová a Teja Oblaková z USK ZVVZ Praha.Foto : Michal Kamaryt, ČTK

Byla ráda, že přes páteční prohru v Salamance po prodloužení za stavu 1:1 na zápasy tým prokázal, že na postup má kvality. "Jsme už dost zkušené. Změnily jsme pár věcí, které nám v tom druhém zápase nefungovaly. Věděly jsme, že doma to bude jiné. Právě ta domácí palubovka je pro nás výhodou. V tom jsmesi věřily a nakonec se nám to i povedlo," uvedla.