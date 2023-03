Lakers se začátek příliš nepovedl, ale Reaves okamžitě po příchodu do hry začal skóre otáčet a 16 body do poločasu zařídil desetibodové vedení. Orlando se ale udrželo ve hře až do koncovky a ještě minutu před koncem byl stav vyrovnaný 103:103. Pak ale vzal osud zápasu do svých rukou Reaves a deseti posledními body Lakers v zápase rozhodl o výhře. Poosmé za sebou skončil na dvouciferném počtu bodů a fanoušci ho za jeho výkony ocenili skandováním MVP, tedy označením pro nejužitečnějšího hráče.