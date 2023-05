Judista Krpálek je ve staronové kategorii v semifinále MS, popere se o medaili

Judista Lukáš Krpálek při návratu do kategorie do 100 kilogramů postoupil do semifinále mistrovství světa a bude se prát o medaili. Dvojnásobný olympijský vítěz v pátek nejdříve udolal v nastavení Itala Gennara Pirelliho, Brazilce Leonarda Goncalvese i Maďara Zsombora Véga a pak ve čtvrtfinále porazil za 44 sekund Nurlychana Šarchana z Kazachstánu. Pokaždé se prosadil držením na zemi.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK Lukáš Krpálek zvládl na mistrovství světa v judu první kolo kategorie do 100 kilogramů

Článek Krpálek ve stovce startuje na MS po osmi letech. Závěrečnou přípravu na šampionát v Dauhá mu zkomplikovala nemoc, kterou musel léčit antibiotiky. Dvaadvacetiletý Pirelli, jenž loni v prosinci vyhrál Grand Slam v Tokiu, nepředstavoval na úvod příjemný los. Dvaatřicetiletý český reprezentant měl po minutě a půl už dvě varování, takže byl na hraně třetího trestu, který by pro něj znamenal konec zápasu. Za čtyři minuty duelu ani jeden z judistů nedokázal bodovat, i když se Krpálek snažil prosazovat v oblíbeném boji na zemi. Uspěl až v nastaveném čase. V první minutě "zlatého skóre" ho dostal na zem a díky držení získal ipon. Druhé kolo proti sedmadvacetiletému Goncalvesovi, jenž se v této sezoně blýskl bronzem na únorovém Grand Slamu v Tel Avivu, mělo podobný průběh. Krpálek znovu nasbíral dvě varování, i když tentokrát výrazně později, a bez bodované techniky dospěl duel do prodloužení. Tam opět Krpálek zaútočil, znehybnil soupeře a na začátku druhé minuty dokončil držení. Bojové sporty Spíš by měli startovat ukrajinští reprezentanti než ruští, tvrdí před MS Krpálek Následně narazil na jednadvacetiletého Véga, který ve druhém kole překvapivě vyřadil světovou dvojku Michaela Korrela z Nizozemska. Maďarský judista vzdoroval i české hvězdě. Čtyři minuty nenechal Krpálka bodovat, ale sám se rovněž neprosadil. Tentokrát měli na začátku "zlatého skóre" oba soupeři po jednom varování. Dvojnásobný mistr světa Krpálek se znovu prosadil svou silnou zbraní, v tomto souboji jeho držení na zemi skončilo po 61 sekundách prodloužení. Už postupem mezi nejlepších osm Krpálek vylepšil výsledek z loňského šampionátu, kde ho tehdy ještě v nejtěžší hmotnostní kategorii předčil v souboji o čtvrtfinále Korejec Kim Min-čong. Ve čtvrtfinále Krpálek bojoval se Šarchanem, který mu z cesty překvapivě odstranil šestinásobného medailistu z MS Varlama Lipartelianiho z Gruzie. V duelu se třiadvacetiletým Kazachem zkušený Čech zaútočil hned na začátku, udržel ho na zemi a záhy mohl hlasitě oslavit vítězství. V semifinále se utká s obhájcem bronzu Zelymem Kocojevem z Ázerbájdžánu. Hned v prvním zápase skončilo účinkování druhého českého reprezentanta v této kategorii Martina Bezděka. Ve druhém kole byl nad jeho síly Kolumbijec Francisco Balanta. Ostatní sporty Krpálkovi komplikuje přípravu na mistrovství světa v judu nemoc, měl antibiotika