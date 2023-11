Výsledky mistrovství Evropy v judu

Mistrovství Evropy v judu v Montpellier: Muži: Do 73 kg: 1. Hejdarov (Ázerb.), 2. Cases (Šp.), 3. Gjakova (Kos.) a Pelivan (Mold.). Do 81 kg: 1. Albayrak (Tur.), 2. Grigalašvili (Gruz.), 3. Djalo (Fr.) a Ressel (Něm.), ...Kopecký a Svoboda (oba ČR) vypadli v 1. kole. Ženy: Do 63 kg: 1. Leškiová (Slovin.), 2. Šarirová (Izr.), 3. Szymańská (Pol.) a Fazliuová (Kos.), ...Zachová a Zemanová (obě ČR) vypadly v 1. kole. Do 70 kg: 1. Gahiéová (Fr.), 2. Tajmazovová (Rus.), 3. Van Dijkeová (Niz.) a Matičová (Chorv.).

