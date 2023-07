Z promenády v plavkách na MISS na mistrovství Evropy v jiu jitsu. Krásné Češce cinklo stříbro

"Jiu jitsu dělám asi dva měsíce. Z MMA ale mám dobrou přípravu, takže se mi povedlo vyhrát mistrovství republiky a díky tomu jsem byla nominovaná na ME. V Chorvatsku už to bylo o něčem jiném," vysvětluje Zajícová s tím, že byl uplynulý turnaj otevřený, takže dorazily soupeřky z celého světa.

Zajícová nakonec na kontinentálním šampionátu nestačila na soupeřku z Egypta a veze do Prahy stříbrnou medaili. Teď už ji pro změnu čeká souboj o postup mezi finálních 12 dívek letošního ročníku Česká MISS. Teď ale ještě vstřebává úspěch ze světa bojových sportů. "Celodenní turnaj je vždy náročný. Soupeřka z Egypta byla hodně šikovná a zaslouženě vyhrála, ale za stříbro jsem fakt ráda. Myslím, že je to úspěch," líčí krásná Češka.

Nejspíš i proto is užívá každou chvilku. "Po čtvrtečním castingu, který trval až do večera, jsme ještě jeli rychle koupit šaty na pondělí a přes noc jsme jeli do Chorvatska. Celou sobotu jsem měla zápasy a v neděli už se vracíme zpátky do Česka," líčí devatenáctiletá bojovnice a už se nemůže dočkat začátku dalšío týdne. I v pondělí bude mít napilno.