Burquierová vyhrála na MS závodě do 23 let

Mistrovství světa na horských kolech v Les Gets (Francie) - cross country: Ženy do 23 let (17,15 km): 1. Burquierová (Fr.) 1:11:09, 2. Pieterseová (Niz.) -43, 3. Pedersenová (Dán.) -59, ...11. Holubová -4:26, 29. Novotná -9:35, 47. Šafářová, 51. Bedrníková (všechny ČR) obě -1 kolo. 10:45 muži do 23 let, 13:00 ženy elite, 15:15 muži elite.

