Pogačar se vrátil po zlomenině zápěstí a ovládl slovinský šampionát

Pogačar navázal na tři dny staré prvenství v časovce. "Mám radost, že se mi to povedlo. Byl to dobrý test před Tour. Nohy celkem obstály. Teď si odpočinu a vyrazím do Bilbaa," uvedl jezdec, který se vrátil k závodům dva měsíce po pádu v klasice Lutych-Bastogne-Lutych, při němž si zlomil zápěstí.