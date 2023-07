TOUR ONLINE: Divoký úvod kopcovité etapy! Peloton se rozpadá, konečně se povedl únik

Po klidnější středě na nejslavnějším závodě světa vyrazí cyklisté opět do kopců. Zabijácké vrcholy je čekají až od pátku do neděle, čtvrteční 12. etapa Tour de France bude takovým předkrmem s označením kopcovitá. Příležitost tak znovu nabízí především cyklistům, kteří vyrazí do úniku. Průběh etapy, která startuje ve 13:05, sledujte v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Zajímavost ohledně aplikace Strava během etap Tour. Příspěvek ze Studia TOUR s Petrem VakočemVideo : Sport.cz

Článek Fotogalerie Foto: Letour.fr Profil dvanácté etapy cyklistické Tour de France 2023. Foto: Letour.fr Mapa dvanácté etapy cyklistické Tour de France 2023. Znovu se dá čekat velký boj zástupu cyklistů, kteří se budou snažit dostat do skupiny uprchlíků. Sloužit jim k tomu budou už dva úvodní vrcholy třetí kategorie. Ve druhé polovině etapy se závodníci dostanou do známého vinařského regionu Beaujolais. Místo kochání vinicemi ale budou muset vystoupat další kopec třetí kategorie a poté absolvují dvě obtížnější stoupání na Col de la Croix druhé kategorie. Následuje sjezd do cíle. STUDIO TOUR s Petrem VakočemVideo : Sport.cz Etapu si jistě vyhlédnou klasikáři jako Julian Alaphilippe nebo Mathieu van der Poel. V případě, že dostane volnou ruku, tak i Wout van Aert. A body do vrchařské soutěže bude chtít sbírat držitel puntíkatého trikotu Neilson Powless. Cyklistický etapový závod Tour de France 12. etapa (Roanne - Belleville-en-Beaujolais, 169 km) Cyklistika Tour de France 2023: Program, výsledky etap a průběžné pořadí jezdců