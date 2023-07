Zatloukal byl devátý na ME

ME v cross country na horských kolech v Anadii (Portugalsko): Muži do 23 let: 1. Boichis (Fr.) 1:13:36, 2. Lillo (Švýc.) -10, 3. Aldridge (Brit.) -33, ...9. Zatloukal -1:50, 21. Sáska (oba ČR) -3:57. Ženy do 23 let: 1. Pedersenová (Dán.) 1:12:14, 2. Blöchlingerová -1:36, 3. Buriová (obě Švýc.) -2:04, ...14. Šafářová -4:48, 16. Novotná -5:27, 18. Spěšná -5:44, 23. Srnská (všechny ČR) -7:27

