Jendrišák může útočit na rekord, ale už není po návratu v roli ofenzivního lídra

"Naše komunikace začala vcelku záhy po nástupu Jardy. On se díval na naše zápasy a potom i během play off byl v Linköpingu. Tam jsme si od první chvíle nastavili nějaké věci. V průběhu toho půl roku a akcí, které byly, tak se v tom pokračovalo," popsal Jendrišák návrat v rozhovoru pro ČTK na soustředění v Kutné Hoře.

"Ve chvíli, kdy jsem tady nebyl tři roky, tak je moje pozice jiná. Už jen z toho mimozápasového hlediska. Samozřejmě nemládnu a nastavení bylo od první chvíle jasné. Věděli, na kom chtějí postavit první dvě lajny. Je jsem s tím byl ztotožněný a bylo na mně, jestli tu roli přijmu, nebo nepřijmu. Já jsem motivaci a ambici zahrát si za nároďák měl, tak jsem to přijal. Pro mě to v ten moment znamenalo, že nebudu mít potřebu a snahu ty Jardou nastavené procesy rozbíjet," podotkl.

V reprezentaci má na kontě 137 bodů za 68 branek a 69 asistencí ze 120 utkání. Díky návratu tak má šanci překonat Cepka, který zaznamenal 143 bodů za 71 gólů a 72 přihrávek ze 126 duelů. "Asi by mě to potěšilo. Ale kdybych chtěl tenhle rekord za každou cenu překonat, tak reprezentační kariéru nepřeruším," konstatoval Jendrišák.

"Já jsem věděl v té době před třemi lety, že je to relativně blízko. Kdybych v tom cyklu zůstal, tak bych se mohl přiblížit. Body pro mě v nároďáku a vlastně ani v klubu priorita nejsou a nikdy nebyly. Je to fajn vyhrát kanadské bodování nebo dostat se na čelo nějaké historické tabulky, ale neupínám se na to, protože si nemyslím, že to může k něčemu pomoct," podotkl Jendrišák.

Chce být hlavně platný pro tým, který se za dobu jeho absence výrazně obměnil. "Užívám si to, je to samozřejmě úplně nový kolektiv, mladí kluci. V počátcích jsem byl rád ten, co je v pozadí, pozoroval jsem to, nasával jsem atmosféru a vnitřní procesy. Teď jsme rád, že jsem součástí týmu," dodal Jendrišák, který by rád na svém šestém mistrovství světa rozšířil sbírku bronzů z Helsinek z roku 2010 a z Göteborgu o čtyři roky později.