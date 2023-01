Dortmund vstoupil do utkání lépe a ve 30. minutě šel do vedení, když Bellingham přesnou střelou zpoza vápna překonal Gikiewicze. Hosté vyrovnali ve 40. minutě, po chybě Schlotterbecka v rozehrávce skóroval Maier. Německý stoper svou chybu odčinil o dvě minuty později, kdy hlavičkou vrátil domácím vedení. Do šaten se přesto šlo za remízového stavu, protože v první minutě nastavení vyrovnal lobem Demirovič.