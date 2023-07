AUDIOKOMENTÁŘ: Vrbův Zlín čelí tlaku Sparty, domácí s problémy odolávají

Bitva ve Zlíně bude prestižní především pro kouče Pavla Vrbu. Spartu totiž vedl od února 2021 až do loňského května a v 50 ligových zápasech dokráčel tým pod jeho vedením k 33 výhrám, deseti remízám a sedmi porážkám. V předminulé sezoně dovedl bývalý reprezentační trenér letenský celek v lize k druhému místu, v ročníku následujícím se s ním probojoval do základní skupiny Evropské ligy a následně do jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy. Pražany dovedl i do finále domácího poháru. V lize však cíl nesplnil a v době, kdy bylo jasné, že Sparta nezíská titul, byl odvolán. Stalo se tak v květnu 2022.