FOTBAL ONLINE: Sparťanská kanonáda v Jablonci pokračuje! Baník slaví první výhru v sezoně

S jasným cílem urvat první vítězství v novém ročníku vstoupili fotbalisté domácího Baníku do duelu s Hradcem Králové. A první poločas se nesl jednoznačně v režii slezského klubu. Do obrovských šancí se dostal hned dvakrát Filip Kubala, ale poprvé jeho střelu z bezprostřední blízkosti zblokoval jeden z obránců hostujícího týmu, podruhé ho skvěle vychytal Pavol Bajza.

Votroci ve druhém poločase podstatně přidali, přesto se do obrovské šance dostal znovu Baník, Almásiho však v situaci jeden na jednoho znovu vychytal vynikající Bajza. Rozhodující úder si tak domácí schovali do druhé minuty nastavení, kdy krásnou individuální akci zakončil přesnou střelou David Buchta, druhý gól přidal do rozhozené obrany hostů o chvíli později Abdullahi Tanko a rozhodl tak o první výhře svěřenců Pavla Hapala v sezoně.