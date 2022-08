Hrozně těžký zápas, klobouk dolů před Hradcem, řekl plzeňský debutant Jemelka

"Dnešní zápas byl hrozně těžký. Jak pro nás celkově, tak samozřejmě i pro mě, protože jsem přišel teprve nedávno. Takový těžký zápas jsme očekávali. Jsem strašně šťastný, že jsme to zvládli do vítězného konce," řekl Jemelka na tiskové konferenci.

Východočeši sice ve svém mladoboleslavském azylu od 29. minuty hráli v oslabení po vyloučení Vojtěcha Smrže, ale na vedoucí gól hostujícího Tomáše Chorého ještě před pauzou zareagoval Filip Kubala. O těsném vítězství úřadujících mistrů rozhodl až v 84. minutě střídající Václav Pilař.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Fortune Bassey z Viktorie Plzeň a Petr Kodeš z Hradce Králové.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

"Hradec je fakt skvěle organizovaný, brání výborně, nevypustí žádný souboj. Klobouk dolů před nimi, i o deseti nám hodně zatápěli, takže velice důležité tři body pro nás," prohlásil Jemelka.

Viktoria část utkání hrála na tři obránce, což mu nečinilo větší obtíže. "Už na tréninku jsme řešili, že bychom do takové rozestavení mohli jít. Pro mě to není nic nového. My jsme na trojku hrávali v Olomouci i v reprezentaci, takže já s tím problém neměl. Bylo to trenérovo rozhodnutí, takhle to postavil a já jsem hlavně rád, že jsem mohl hrát," uvedl sedmadvacetiletý stoper.

Start angažmá v Plzni, s níž si zahraje i play off Ligy mistrů, si hodně užívá. "Jsem samozřejmě strašně šťastný, že to tak dopadlo. Já se na to moc těším, že si tohle můžu vyzkoušet. Určitě je to splnění snu," přiznal Jemelka.