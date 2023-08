Kubala sázku s Bajzou prohrál, ale nakonec se usmíval on. Gól jsem mu nedal, ale body máme my, těšilo ho

„Říkal jsem mu, že ho v těch prvních třech zápasech balony jen trefovali a že už to štěstí mít nebude. Bohužel jsem ho znovu trefoval," vykládal Kubala. „Kluci ze střídačky mu ale gól dali a rozhodli. Body máme my, tak hraje tým. Příště tu sázku s ním vyhraju," řekl útočník Baníku, jenž už podruhé v této sezoně nastoupil proti týmu, v jehož dresu v lize působil.

„Pro mě velká motivace. Ještě větší než před dvěma týdny se Slováckem. Ten zápas probíhal, jak jsme chtěli, jen chyběl gól, který jsem měl z těch dvou šancí vstřelit já. Až do vystřídání jsem doufal, že ještě jedna šance přijde. V nastaveném čase jsme rozhodli a děkuji týmu, že jsme to dokázali," těšilo Kubalu.

Baník se proti Hradci poprvé v aktuálním ročníku Fortuna ligy trefil ze hry a Kubala věří, že nyní přijde výsledkový zlom. „Někdy to je tak, že nemůžete dát tři zápasy gól. Když ale budeme hrát takto kompaktně, góly přijdou. Vepředu máme skvělé hráče, budeme je dávat. Poprvé jsme vedli, i když až v nastaveném čase, ale vedli. To je důležité, abychom zápasy zvládali," zdůraznil útočník, jenž věří, že se brzy trefí také. „Pro mě je důležité, že se do těch šancí dostávám. Vím, že jsem góly dával, dávám a dávat budu. Je to jen o tom protrhnout to poprvé a pak už to pojede," upozornil.