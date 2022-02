Na Spartě bude důležité chytit začátek, míní plzeňský kapitán Hejda před šlágrem

"Myslím, že do nás budou chtít jít už od první minuty, takže začátek pro nás bude důležitý, abychom se chytli," řekl Hejda v nahrávce pro média od západočeského klubu.

"Nečekám nějakou gólovou smršť, že by to bylo nahoru dolů. Spíš uvidíme podle začátku, jak na nás vlétnou a jak my se s tím popereme. Potom bude záležet na nás, abychom je potrestali nějak z brejku," doplnil zkušený stoper, jenž ve Spartě na začátku kariéry působil.