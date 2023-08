Ofenzivu Mladé Boleslavi posílil Nigerijec Solomon z Vlašimi

Ofenzivu fotbalistů Mladé Boleslavi posílil Nigerijec John Solomon. Do středočeského celku přišel z druholigové Vlašimi a v novém působišti podepsal čerstvě dvaadvacetiletý hráč smlouvu na tři roky do června 2026. Mladoboleslavský klub to oznámil na svém webu.

