Pavel Juroška se upsal Slovácku do roku 2026. Vyhlíží premiérový gól, bráchovi má co vracet

„Hodně k tomu přispěl závěr minulé sezony. Docela se mi dařilo. Jsem rád, že mi v klubu věří. V Uherském Hradišti jsem spokojený, neměl jsem důvod odcházet," tvrdí jednadvacetiletý Juroška.

Cítí, že si v kádru plném třicátníků vybudoval v poslední době výrazně významnější pozici než měl ještě třeba před rokem. Zejména svou rychlostí motá hlavy soupeřovým obranám. Mrzí ho ale, že stále čeká na premiérovou ligovou trefu. Na jaře k ní měl v domácím utkání se Spartou hodně blízko, avšak sudí nakonec gól připsali jako vlastní brankáři Pražanů Kovářovi.

„Měl jsem v jarní části ligy i další šance. Škoda že se mi zatím nepovedlo přetavit některou z nich v gólovou trefu. V přípravě do toho ale teď dávám maximum. Nachystám se na další sezonu tak, abych to co nejdřív prolomil a začal branky dávat," předsevzal si Juroška, který v sobotu rozhodl v závěru přátelský duel Slovácka v Prostějově.

Cení si, že se v Hradišti může učit od bývalých reprezentantů Kadlece a Petržely či od dalších klubových ikon Daníčka, Hofmanna, Reinberka nebo Kalabišky. „Pro nás mladé je moc dobře, že je tady máme. Od každého se snažím něco si vzít. Učím se od nich. Makám naplno, snad za to budu odměněný," uvítal by do budoucna ještě větší porci minut na hřišti než dosud.

Letní dril Juroška stejně jako naprostá většina dalších fotbalistů rozhodně nezbožňuje, avšak dobře ví, že je pro úspěch v příští sezoně nezbytný. „Člověk pak z nabyté fyzičky půl roku profituje. Takže si to musíme odpracovat," ví dobře.

Hradišťské fotbalisty čeká v rámci letní přípravy i soustředění v rakouském Kössenu, kde Slovácko nastoupí mj. proti týmu FC Red Bull Salcburk, který se v minulé sezoně probojoval do základní skupiny Ligy mistrů. „Takový zápas si nemáme možnost zahrát každý týden," je už Juroška natěšený.

Na rozdíl od předchozích dvou sezon tentokrát nečeká fotbalisty Slovácka evropský pohár. V souboji o kýženou čtvrtou příčku ligové tabulky těsně zaostali za Bohemians 1905. „Je to škoda. Minulá sezona, v níž jsme se dostali do skupinové fáze Konferenční ligy, však byla nesmírně náročná. Přesto jsme v lize skončili pátí. Máme teď na co navazovat," vyhlíží už mistrovské duely.

Až bude hrát Slovácko v novém ročníku nejvyšší soutěže proti Baníku, mohl by Juroška na hřišti narazit i na svého staršího bratra Jana. Poprvé se tak stalo na jaře v Uherském Hradišti, a z vítězství se radovali Ostravští. „Pořád se s bráchou hecujeme. Mám mu co vracet," usmívá se mladší sourozenec.