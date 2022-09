Rána pro Plzeň! Kopic má natržený sval a bude nejméně měsíc mimo hru

"Má natržený sval, bude delší dobu mimo. Vypadá to minimálně na čtyři týdny. Uvidíme, jak se to bude léčit," řekl Bílek po vítězství v Liberci v utkání 7. ligového kola. "Co se týče ještě nějaké posily na tento post, tak v tuhle chvíli o tom nepřemýšlíme," dodal kouč obhájce ligového titulu a aktuálního lídra tabulky.