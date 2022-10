Vyčichlý Vrba! Experti pojmenovali, proč se Baník trápil. Hlavní problém vidí jinde

Nervozitu měl v ostravském klubu vyvolat už fakt, že v Braníku nechtěl pokračovat po sezoně hrdý Ostravák Tomáš Galásek. „Baník je klub jeho srdce, ale poznal, že by to nebylo to pravé ořechové," myslí se redaktor Práva a bývalý prvoligový fotbalista.