Žádný klid. Naší motivací je prostřední skupina, tvrdí po výhře nad Pardubicemi zlínský trenér Jelínek

Je to tak. Výsledek důležitého zápasu vypadá jednoznačně, avšak naše vítězství se nerodilo vůbec jednoduše. V některých úsecích utkání se nám nedařil přechod do útoku, který byl z naší strany dost komplikovaný. Moc nám ale po pauze pomohl gól na 3:1. Zvedl nám sebevědomí. V závěru zápasu jsme na hřišti dominovali. Hezkou tečkou byla nádherná Dramého čtvrtá branka. Nakonec jsme mohli vyhrát i výrazněji. Prospělo nám, že jsme se zase vrátili k našemu rychlostnímu fotbalu.

Přesně tak. Je to pořád mladý a talentovaný fotbalista. Když se zkraje střetnutí chytne, umí být velice nebezpečný. Což byl případ zápasu s Pardubicemi. Snažíme se s ním hodně mluvit. Chceme po něm, aby byl platný i v defenzívě. To se mu tentokrát dařilo. Zaslouží pochvalu. Krásný gól byl pro něj zaslouženou odměnou.

A mohl přidat i třetí gól. Hattrick by mu slušel. Vuky nastoupil na postu útočníka a dělal pardubické defenzívě velké problémy. V soupeřově velkém vápně je nesmírně platný.

To rozhodně ne. Vždyť před námi jsou dvě náročná venkovní utkání v Českých Budějovicích a v Jablonci. Pořád máme o co bojovat. Momentálně je pro nás obrovskou motivací dostat se před ligovou nadstavbou do prostřední skupiny o sedmé až desáté místo.