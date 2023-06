ONLINE: S Berbrem jsem žádné soukromé kontakty neměl, pravil Rogoz

9:34 - „Během několika let jsem chtěl změnu rozhodčích. Bylo to možné nepsané pravidlo. Původní nominace se dělala měsíc dopředu, během čtyř týdnů se situace klubu v tabulce může změnit. Kluby se obracely různě na jiné lidi. Já jezdil na FAČR. Písemné delegace se před deseti lety zrušily, ale zůstaly ústní. Změna rozhodčích není žádný úplatek,“ pokračuje Rogoz.

9:30 - Rogoz následně odmítá existenci jakéhokoliv bližšího kontaktu s prakticky všemi aktéry kauzy. „Soukromé kontakty s Romanem Berbrem nebyly žádné, stejně jako s Michalem Káníkem," vyprávěl, ačkoliv například dle výpovědi bývalého sudího Tomáše Grímma mu právě Káník se zprostředkováním úplatků pomáhal. Bývalý sportovní ředitel Vyšehradu se následně vyjádřil i na adresu vztahu se zmíněným arbitrem. „S Tomášem Grímmem jsme žádný osobní kontakt neměli, setkávali jsme se pouze na půdě fotbalu. Já jako funkcionář, on jako rozhodčí. Žádné obchodní vztahy jsme neměli.“

9:27 - „Textové online přenosy jsou za hranou soudního líčení a dokonce se objevily zvukové záznamy z výpovědi pana Berbra. Je nutné zvažovat každé slovo. Vyjádřím se ke skutečnostem, které jsou mi kladeny za vinu. Musím odmítnout existenci zločinecké organizace. Ve fotbale nejsou žádné podobné skupiny, je to uzavřená komunita, kde se všichni znají navzájem. Pak by zločinecká organizace musela být v každém sportu," popírá Rogoz existenci jakéhokoliv organizovaného zločinu.

9:10 - Hlavní dění se již pomalu přesouvá do soudní síně, Rogoz se tak již může připravovat k výpovědi. Pro připomenutí, byl mu navržen trest ve výši sedmiletého pobytu ve věžení a peněžní pokuty 350 000 Kč za pomoc ke zpronevěře a účasti na organizované zločinecké skupině.

Základní informace – Skandál, jenž otřásl českým fotbalem, vypukl v říjnu 2020. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu tehdy zatýkali na několika místech ČR, a to včetně pražského sídla FAČR. Ve vazbě skončili kromě Berbra a Rogoze také rozhodčí Tomáš Grímm a někdejší prvoligový hráč Michal Káník. Všichni se po několika měsících dostali na svobodu.

Podle spisu se kauza týká zmanipulovaní utkání Slavoje Vyšehrad. Tomu se podařilo v sezoně 2018/2019 postoupit z třetí ligy do druhé nejvyšší fotbalové soutěže. A pomoci přitom měli Berbr, Rogoz a údajně podplacení rozhodčí a hráči, jejichž činnost označil státní zástupce jako organizovanou zločineckou skupinu.

Sportovní manažer Slavoje se měl snažit zajistit co nejlepší výsledky týmu tak, aby postoupil do vyšší soutěže, čímž by zvýšil výnosy, prestiž i hodnotu hráčů. Rogoz tak údajně nabízel rozhodčím peníze, aby svá rozhodnutí přizpůsobili zájmům Vyšehradu. Podle odposlechů Berbr o tomto jednání věděl. „Pravidelně a aktivně s ním pozici týmu Vyšehradu řešil a diskutoval možnosti jejího nekalého vylepšení," konstatoval státní zástupce.