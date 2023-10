Další utkání hrají Češi 17. listopadu v Polsku, na EURO do Německa postupují přímo dva týmy. Co se stane v případě, že:

To by znamenalo, že český tým nechá za sebou Poláky a uvidí se podle výsledku duelu Albánie s Moldavskem. Pokud Moldavsko doma nevyhraje, bude o postupujících na závěrečný turnaj jasno.

Poláci opět skončí za českým týmem, jelikož už jim do konce skupiny zbývá jediný duel. Češi by pak v posledním utkání nesměli prohrát s Moldavskem bez ohledu na to, jak dopadne duel Moldavska v Albánii. Remíza by stačila v případě, že Moldavsko nevyhraje v Albánii o více než dvě branky. Při rovnosti bodů rozhodují nejprve vzájemné duely (v Moldavsku 0:0), dále skóre. Albánii pak zbývá na závěr kvalifikace domácí střetnutí s Faerskými ostrovy, které jsou s jedním bodem bez naděje na přímý postup.