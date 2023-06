Fousek s Ujfalušim v centru Prahy odhalili trofej pro vítěze Konferenční ligy

Fousek s bývalým obráncem Fiorentiny Ujfalušim společně přinesli vítěznou trofej na pódium, kde vedle podstavce vyrostly i dvě vitríny s dresy obou finalistů. "Trofej je těžší, než jsem si myslel, ale je nádherná," řekl novinářům Fousek.

Ujfaluši v roce 2010 vyhrál s Atléticem Madrid jinou soutěž Evropskou ligu, s Fiorentinou během předchozího angažmá došel do semifinále. "Byly to úžasné čtyři roky v mé kariéře. Tehdy jsme se dostali do semifinále, ještě to nebyla Evropská liga, ale Pohár UEFA. Úžasné město, skvělí fanoušci. Věřím, že v hojném počtu přijedou i sem do Prahy fandit Fiorentině," uvedl pětačtyřicetiletý Ufjaluši.

Pohár bude v centru metropole vystaven až do středečních 18:00 a zájemci se s tím budou moci vyfotit. Poté zamíří do Edenu, kde v 21:00 začne finále. "Finále Evropské konferenční ligy znamená pro Česko obrovský úspěch, je to nejsilnější moment pro český fotbal v letošním roce. Je to maximum, co jsme vzhledem k infrastruktuře, kterou Česká republika má, mohli z oblasti finále pohárů do této země přivést. Je to propagace Prahy, České republiky, českého fotbalu. Je to famózní záležitost. Dorazí špičky UEFA v čele s předsedou Čeferinem," řekl Fousek.

Vystavení trofeje je jednou z několika doprovodných akcí okolo finále. Pro každý z klubů je připravena fanouškovská zóna, kde budou moci sledovat zápas i ti, kteří nemají vstupenku. Příznivci West Hamu se sejdou na Letenské pláni a fanoušci Fiorentiny na Výstavišti.

"Zatím vše organizačně probíhá podle plánu ke spokojenosti UEFA a zejména i naší. Jediné, co bych si přál, je poněkud lepší počasí. Ale to zatím ještě nemáme ve své moci," podotkl Fousek k aktuálnímu deštivému počasí.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Vystavení trofeje pro vítěze fotbalové Evropské konferenční ligy UEFA

Podle italských médií by do Prahy mohlo dorazit okolo devíti tisíc fanoušků Fiorentiny, oba kluby přitom dostaly jen přes pět tisíc vstupenek. "(Odhadové) počty (fanoušků) se neustále mění. Nevím, jestli to třeba ovlivní počasí. Samozřejmě na druhou stranu mají zakoupené lety. Jsme připraveni, ať ten počet bude jakýkoliv. Máme pro fanoušky od táborů fanzóny se vším vybavením včetně možnosti sledování utkání. Jsme připraveni na cokoliv," uvedl Fousek.

Foto: Kateřina Šulová, ČTK Vystavení trofeje pro vítěze fotbalové Evropské konferenční ligy UEFA. Zúčastnili se předseda FAČR Petr Fousek a bývalý český reprezentant Tomáš Ujfaluši.

Je rád, že Česko bude mít minimálně jednoho vítěze Konferenční ligy. Za West Ham hrají kapitán reprezentace Souček s obráncem Vladimírem Coufalem, barvy Fiorentiny hájí středopolař Antonín Barák.