Svěřenci trenéra Mourinha nejtěsnější vedení po pauze ztratili. V 67. minutě střídající Barnes poslal míč do šestnáctky, kde si Mancini před Lookmanem srazil míč do vlastní branky. V závěru ještě hostující náhradník Oliveira o kousek minul.

V Rotterdamu na začátku neproměnil dvě velké šance hostující Dieng. Feyenoord poslal do vedení v 18. minutě Dessers po přihrávce Sinisterry, který hned za dvě minuty zvýšil na 2:0. Olympique však ještě do přestávky vyrovnal po gólech Dienga a Gersona.

Domácí vstoupili výborně do druhé půle a Dessers jim hned ve 46. minutě vrátil náskok. Nigerijský reprezentant v soutěži podruhé za sebou zaznamenal dvě branky, minule se mu to povedlo na hřišti Slavie při vítězství 3:1. Feyenoord v hlavní části Konferenční ligy udržel neporazitelnost, Marseille naopak v play off poprvé nezvítězila.