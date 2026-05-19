Další nepokoje na fotbale. Kvůli zapálené vlajce a zranění policisty přerušili derby

Článek
Šlo o souboj ze samotného dna tabulky nejvyšší švédské soutěže. Čtrnácté Örgryte přivítalo doma městského rivala IFK Göteborg, který je poslední (16.). Od samého začátku šlo o rizikový zápas, proto ho hlídalo velké množství policistů.
To se ale nelíbilo fanouškům obou týmů. Zápas tak začal desetiminutovým tichým protestem. „Stojíme jednotně proti rostoucím represím policie. Podmínky naší kultury určujeme my,“ uvedla fanouškovská skupina podporující Örgryte.
More from the Gothenburg derby: Total silence from both ends at kick-off. No songs, no tifos, no noise. A united ten-minute protest from Örgryte and IFK Göteborg supporters against increasing police crackdowns on fan culture in the city. 🤝 pic.twitter.com/7y9yVjHvw0— Swedish Football News (@SwefootballEN) May 18, 2026
Až poté příznivci dvou göteburgských klubů rozvinuli svá chorea a začali fandit. Už v tu chvíli byl zápas krátce přerušen.
Hosté se pak dvěma góly v rozmezí sedmi minut dostali do vedení, ale když ve 37. minutě snížil William Hofvander, musel být zápas opět přerušen. V sektoru hostí se totiž objevil oheň. Podle serveru Expressen příznivci IFK zapálili vlajku Örgryte, což je vidět i na záběrech na sociálních sítích.
Během nastalého chaosu byl podle bezpečnostního šéfa IFK Göteborg Jonase Arlmarka zraněn policista a musel být odvezen do nemocnice.
„Jediné, co vím, je, že policista utrpěl zranění způsobená kouřem a byl převezen do nemocnice. Nevím, jak přesně k tomu došlo, ani v jakém je stavu,“ sdělil policejní mluvčí Adam Isaksson Samara s tím, že nepokoje na stadionu už kriminalisté vyšetřují.
Match abandoned in Gothenburg! 🔥— Swedish Football News (@SwefootballEN) May 18, 2026
IFK Göteborg supporters burn Örgryte scarves and other merch. The Gothenburg derby brought to a halt. pic.twitter.com/Ov6uOCLTN0
Po téměř hodinu a půl trvající bezpečnostní schůzce byl zápas definitivně přerušen s tím, že se dohraje v úterý od 15 hodin bez fanoušků.
„Začne se tam, kde byl zápas přerušen – v čase 39 minut a 10 sekund. A podle současného stavu se bude první poločas nastavovat o čtyři minuty. Poté bude krátká přestávka a následně se odehraje druhý poločas,“ vysvětlil delegát utkání Per Svärd.
Podle Örgryte byl důvodem k přerušení utkání i čas. Jednak trvala dlouho bezpečnostní schůzka, na které se všechny strany musely shodnout na jednotném postupu. Také bylo nutné vyklidit tribunu, na které došlo k nepokojům, což by si nepochybně také vyžádalo nejméně hodinu.
A roli hrálo i zranění policisty. „Nechceme pořádat akce, při kterých hrozí zranění lidí. To je podle mě naprosto nepřijatelné,“ uvedl Svärd.
Přitom oba týmy si přály utkání dohrát. „Všichni chtěli pokračovat v zápase. Ale požadavky úřadů se najednou v daném časovém rámci zdály naprosto nereálné. Nepovažovali opatření, která jsme navrhli, za dostatečná,“ popsal situaci za domácí Örgryte vedoucí pořadatel Björn Nilsson.
V noci pak vydali vyjádření i hosté: „IFK Göteborg lituje, že derby muselo být po incidentech na tribunách přerušeno. Domníváme se však, že za daných okolností mohlo – a mělo – být utkání dokončeno ještě v pondělí.“
Zároveň se obává o budoucnost fotbalu v severské zemi. „Pokud budou pořadatelé přerušovat zápasy kvůli podobným incidentům, čeká švédský fotbal velký problém. Samotné rozhodnutí je vzhledem k předloženým faktům nepřiměřené,“ informoval IFK.
S tím ale nesouhlasí delegát zápasu. „Je to strašně smutné. Takhle to nechceme. Byl to fotbalový svátek s vyprodanými tribunami a pak se stanou takové nepříjemné věci. Někde prostě existuje hranice toho, co lze tolerovat,“ dodal Svärd.