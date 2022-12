Kluby dostávají letošní státní dotace na energie, NSA zpracovala žádosti

NSA vypsala dotační program na provoz a údržbu v létě poté, co se dohodla s ministerstvem financí na zvýšení svého letošního rozpočtu o půl miliardy korun. Z toho bylo 385 milionů korun určeno na provoz a údržbu. Kvůli prezidentskému vetu mohla NSA žádosti začít zpracovávat až na konci listopadu.

Nový předseda Šebek při nástupu do funkce, v níž 1. prosince vystřídal Filipa Neussera, přislíbil, že agentura ve zrychleném režimu peníze vyplatí. Obvykle se takové množství žádostí zpracovává tři měsíce, nyní na to bylo 20 dní. "S obrovským úsilím tyto žádosti mí kolegové zpracovali. Většinu z těch 385 milionů už mají žadatelé na účtech," řekl Šebek.

Sportovní funkcionáři takovou informaci ocenili. "Pro nás je to nesmírně důležité právě proto, že objekty sokoloven jsou nesmírně energeticky náročné," řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Ta dnes jednala a bude jednat s novým předsedou NSA společně s předsedou České unie sportu (ČUS) Miroslavem Janstou, šéfem Českého olympijského výboru (ČOV) Jiřím Kejvalem, předsedou Sdružení sportovních svazů Zdeňkem Ertlem a předsedou Českého paralympijského výboru Zbyňkem Sýkorou. "Touto schůzkou deklarujeme společný zájem řešit sportovní problematiku společnými silami. Myslím, že je to v zájmu všech, abychom to diskutovali v rámci spolků a pak to společně prezentovali. Věřím, že toto vystoupení je i deklarací sjednocení sportovního prostředí," uvedl Šebek.