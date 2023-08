LOS ONLINE: Sparta, Savia i Plzeň se dozví možné soupeře pro Evropu

Obhájce titulu Sparta jako jediná z letošních pohárových zástupců startuje v kvalifikaci Ligy mistrů. V úterý na hřišti FC Kodaň vstoupí do 3. předkola. Pokud souboj s úřadujícím dánským mistrem zvládne, narazí na Antverpy, nebo lepšího z dvojic Slovan Bratislava/Maccabi Haifa, Klaksvík/Molde a Čenstochová/Aris Limassol. Pro dánského trenéra Pražanů Briana Priskeho by byl pikantní dvojzápas s Antverpami, které před loňským příchodem do Sparty vedl.