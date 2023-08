LOS ONLINE: Sparta, Slavia i Plzeň se dozví možné soupeře pro Evropu

Obhájce titulu Sparta jako jediná z letošních pohárových zástupců startuje v kvalifikaci Ligy mistrů. V úterý na hřišti FC Kodaň vstoupí do 3. předkola. Pokud souboj s úřadujícím dánským mistrem zvládne, narazí na Antverpy, nebo lepšího z dvojic Slovan Bratislava/Maccabi Haifa, Klaksvík/Molde a Čenstochová/Aris Limassol. Pro dánského trenéra Pražanů Briana Priskeho by byl pikantní dvojzápas s Antverpami, které před loňským příchodem do Sparty vedl.

Letenští se zároveň dozvědí i jméno soupeře pro případné 4. předkolo Evropské ligy. Sparta má jako jediná z českých týmů jistou účast minimálně ve skupině Konferenční ligy.

Slavii v případě postupu přes Dnipro hrozí v závěrečném play off Evropské ligy jako nejtěžší možný soupeř Ajax. Narazit mohou Pražané i na LASK Linec, Aberdeen, Čukarički, Luhansk či Saint-Gilloise. Pokud by červenobílí s ukrajinským soupeřem vypadli, přešli by do 4. předkola Konferenční ligy a v něm by je čekal vítěz jedné ze čtyř dvojic Poznaň - Trnava, Arouca - Brann Bergen, Demirspor - Osijek či Hibernian - Lucern.

Plzeňští na cestě do skupiny Konferenční ligy nesmějí zaváhat. Po vyřazení kosovské Drity ve 2. předkole by v případě dalšího postupu přes Gziru stejně jako Slavia narazili v závěrečném play off na vítěze jedné ze čtyř dvojic. Vedle lepšího z dua Besiktas Istanbul - Něftči Baku by Západočechům mohl los přisoudit úspěšnějšího ze soubojů Dila Gori - APOEL Nikósie, Tórshavn - Rijeka nebo Tobol Kostanaj - Derry City.