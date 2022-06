Kuchta v Edenu králem, premiérovou trefu docílil svojí klasikou

„Kluci už mi říkali, že takové jsou přesně moje góly. Jsem rád, že jsem pomohl k vítězství. Vím, že Cuf (Coufal) hází dlouhé auty, ukazuje to také v Anglii. Balon propadl na zadní tyč až ke mně - a byl jsem tam," líčí Jan Kuchta pro ČT sport.

„Moc si vítězství vážíme. Ukázali jsme, že jsme tým, i když nám hodně hráčů chybělo. Odmakali jsme to a vyhráli," přizvukuje mu Kuchta.

„U soupeře znám asi osm kluků. Třeba Embola, přicházel do Basileje jako sedmnáctiletý. Šanci jsem mu chytil, když jsme se pak srazili, tak jsme si spolu plácli."

„Soupeř nás tlačil, nasazoval čerstvé hráče. Vaclík hodně pochytal, také my jsme ovšem měli šance na potvrzení náskok. Stálo nás to hodně sil, někteří odcházeli s křečemi, několik lidí se v kabině leduje. Snad budeme v neděli připravení na Španělsko," zve Šilhavý fanoušky do Edenu na atraktivního soupeře.