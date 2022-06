Národní tým piloval systém, se kterým zaujal ve Švédsku. Tři stopeři se hodí na giganty. Švýcarsko dalším testem?

Předtím neprověřené herní schéma využila reprezentace minule i následně v přátelském utkání ve Walesu. „Myslím, že jsme ty zápasy neodehráli špatně," přikývl hlavní stratég národního mužstva. „Trénovali jsme to, můžeme tak nastoupit i proti Švýcarsku. Je to defenzivnější varianta, což se vzhledem k síle soupeřů může hodit," přemítal Šilhavý.

Proti evropským obrům může být opatrnější taktika plusem. „Proti silným soupeřům může fungovat. Trochu straší, že je to jen trojka. Ale ono to tak ve skutečnosti není, při bránění je vzadu pět obránců, takže je to naopak bezpečnější. Musíte mít však k dispozici typologicky vhodné fotbalisty. Herně, fyzicky i mentalitou," upozornil zkušený trenér Vlastimil Palička, jenž na některých štacích systém se třemi stopery praktikoval.

Co je jeho výhodou? V obraně byste měli být pevnější, střed hřiště mít zahuštěný, navíc i v útoku se pohybují dva hráči. Vysoké nároky jsou kladeny na borce, již kmitají na lajně. „Ti hráči musí být schopni útočit, dostat se do finále, dát centr do vápna. Zároveň musejí být zvyklí na to, že už za sebou nikoho nemají. Proto si myslím, že třeba Jankto není na pozici halvbeka vhodný, to spíš Zelený," konstatoval Palička.

Na levé straně je trochu otázka, kdo by měl být oním fyzicky zdatným hráčem, který by ovládal bránit i útočit. Napravo je to jasně Vladimír Coufal, motorka z West Hamu.

Nabízí se, že vzadu se vedle sebe vyrovnají stopeři David Zima, Jakub Brabec a Václav Jemelka. „Pro ně to až taková změna není, ale musejí zvládat osobní souboje. Posouvají se v těžišti hry. Třeba Brabec hrál ve Švédku výborně," vybavil si Palička.

