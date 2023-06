FOTBAL ONLINE: Bitva o vše! Jednadvacítka hraje o postup do čtvrtfinále ME s Izraelem

Čeští fotbalisté do 21 let nastoupí na mistrovství Evropy v gruzínském Kutaisi od 18:00 proti Izraeli k závěrečnému třetímu utkání skupiny, které rozhodne o tom, zda projdou do vyřazovací fáze. Po nečekané nedělní výhře 2:1 nad Německem jim stačí k účasti ve čtvrtfinále remíza, trenér Jan Suchopárek na ni ale nechce spoléhat. Jednadvacítka by postupem ze skupiny dosáhla největšího úspěchu od roku 2011, kdy hrála na Euru semifinále. Zápas můžete v podrobné online reportáži sledovat na Sport.cz.

Foto: FAČR Čeští reprezentanti do 21 let slaví gól na 2:1 v utkání s Německem. Uprostřed autor branky Martin vitík.

Reklama