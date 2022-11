MS V KATARU ONLINE: Brazílie v euforii! Ghana zvládla přestřelku, Srbové prohospodařili obrat. Chystá se Ronaldo

Fotbalisté Portugalska si na mistrovství světa v Kataru mohou už po druhém kole zajistit postup do vyřazovací fáze. Pokud navážou na úvodní vítězství nad Ghanou a porazí také Uruguay (zápas začíná ve 20h), s předstihem projdou ze skupiny H do play off. Ve skupině G se Brazílie bez zraněné ofenzivní hvězdy Neymara utká se Švýcarskem (17h) v souboji dvou vítězných týmů z úvodního kola. Jeden z těchto dvou celků si v případě triumfu zajistí postup do osmifinále, oběma totiž nahrála remíza z úvodního pondělního duelu mezi Srbskem a Kamerunem 3:3. První výhru si na MS připsala Ghana, když porazila Jižní Koreu 3:2. Všechny zápasy můžete sledovat v podrobných online reportážích s audiokomentářem na Sport.cz.

S Karlem Poborským o pondělním programu MS v pořadu PŘÍMÁK EXTRAVideo : Sport.cz