Na první pohled mu nic nechybělo. Félix Sánchez v rodné Barceloně deset let trénoval mládež v jednom z nejslavnějších klubů světa. Když mu bylo třicet, vyrazil na dobrodružství do bohatého Kataru, kde začal rozvíjet místní i přespolní talenty v moderní akademii Aspire. Šestnáct let nato je před holohlavým Kataláncem zatím největší výzva v kariéře: katarské mistrovství světa, kde povede domácí tým.